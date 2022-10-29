В России завершилась частичная мобилизация: главное из доклада Шойгу Владимиру Путину

11:21, 29 окт 2022

28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что частичная мобилизация завершилась. Дальше военкоматы будут принимать только добровольцев или тех, кто хочет служить по контракту.







- Установленное вами задание в 300 тысяч человек выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется. Военные комиссариаты в рамках СВО продолжат мероприятия по комплектованию войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту, – сказал министр.



Вот какие результаты у частичной мобилизации:



1. В армию попало 1300 чиновников разного уровня.



2. 13 тысяч человек добровольно отправились в войска на Украине.



3. Средний возраст мобилизованных: 35 лет.



4. В наши новые регионы, где идет борьба с украинской армией, после обучения уже отправлено 82 тысячи человек.



5. Еще 218 тысяч мобилизованных пока на полигонах совершенствуют подготовку.





- На начальном этапе были проблемы со снабжением, разными видами довольствия. Сегодня эти проблемы решены. Все прибывшие в войска обеспечены положенными видами довольствия, формой одежды, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников, - уточнил Шойгу.



Частичная мобилизация завершилась день в день, как пообещал Путин. 14 октября в Астане президент на вопрос журналиста заявил, что «примерно в течение двух недель» призыв на фронт закончится. Так и получилось.



Глава Минобороны в докладе президенту пояснил, что все мобилизованные получат статус ветеранов боевых действий и причитающиеся льготы. Вот самые заметные из них:



1. Освобождение от налога на имущество для одного объекта (квартиры, дачи или другого помещения).



2. Льготы на транспортный налог.









3. Жилищные льготы. Все ветераны боевых действий имеют право на единовременную выплату на строительство или покупку жилья.



4. Повышенная пенсия.



5. 50% скидка на оплату коммуналки.



- Хочу поблагодарить всех, кто вступил в ряды вооруженных сил. Хочу сказать им спасибо за верность долгу, за патриотизм, за твердую решимость защищать нашу страну, защищать Россию, а значит, свой дом, свою семью, наших граждан, наших людей. Прошу вас эти слова благодарности передать в войска, - попросил Шойгу Владимир Путин после доклада министра.

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