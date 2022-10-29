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Глава Башкирии побывал на родине бывшего мэра Уфы в день годовщины его смерти

Глава Башкирии побывал на родине бывшего мэра Уфы в день годовщины его смерти

15:17, 29 окт 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров побывал в родном селе бывшего мэра Уфы Ульфата Мустафина.

Хабирова и Мустафина связывали не только профессиональные отношения. Они были знакомы еще до того, как глава республики вернулся в Башкирию из Москвы и крепко дружили. К сожалению, 29 октября 2020 года Мустафин умер от осложнений коронавируса в возрасте 62 лет.



После этого Хабиров делился фотографиями из родного села Мустафина – он навещал маму умершего друга и посещал его могилу. Летом 2022 года умерла мама Ульфата Мансуровича – Миляуше Мустафиной было 90 лет.

- Жизнь идет по своим законам. Мы теряем близких, но с нами остается память о них, - гласит сообщение в соцсетях Хабирова.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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