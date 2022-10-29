Глава Башкирии поделился фото сына

18:26, 29 окт 2022

Глава Башкирии опубликовал фотографию сына Фарита, смотрящего фигурное катание по телевизору.



На выходных глава Башкирии Радий Хабиров часто публикует фотографии и посты, никак не связанные с его основной деятельностью. Он делится личными фотографиями, мыслями и идеями.



29 октября Хабиров опубликовал снимок, на котором изображен его старший сын Фарит. Мальчик увлеченно смотрит телевизор.



- Так-то я хотел, чтобы он был борцом. Но вот же, зависает на фигурном катании)), - подписал изображение глава республики.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram