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В Башкирии из-за непогоды чиновникам поручено перейти на новый режим работы

В Башкирии из-за непогоды чиновникам поручено перейти на новый режим работы

15:41, 31 окт 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров из-за непогоды поручил чиновникам перейти на новый режим работы. Свое поручение он отдал сегодня, 31 октября, на очередном правительственном совещании в Центре управления республикой.



Хабиров заявил исполняющей обязанности министра ЖКХ Ирине Головановой, министру транспорта Александу Булушеву и главе Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям Фариту Гумерову, что в последнее время погода стала непредсказуемой, и потому в таких условиях необходимо быть максимально бдительными.

Глава республики поручил руководителям ведомств перейти в «режим повышенной готовности», что все службы при случае были в состоянии оперативно отреагировать на возникшую вследствие непогоды ситуацию.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович Голованова Ирина Булушев Александр Гумеров Фарит
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