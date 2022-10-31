Глава Башкирии попросил Минфин республики поддержать третий добровольческий батальон

16:20, 31 окт 2022

На оперативном совещании в правительстве РБ Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что 27 октября состоялась встреча ветеранов воинских подразделений.







- Я уже объявлял об этом, - сказал руководитель региона. - К нам обратились ветераны Росгвардии, имеющие боевой опыт. Они сами очень плотно организационно поработали и сообщили мне, что у них есть несколько сотен желающих записаться добровольцами. Они просили меня поддержать эту инициативу. Мы приняли решение о формировании третьего добровольческого батальона. Он будет носить имя Салавата Юлаева. Это предложил Артур Юмагужин — автор инициативы по формированию батальона. Я уже дал поручение правительству поддержать этот батальон. Люди отправляются на специальную военную операцию, будут выполнять свой долг, наша задача — их поддержать. Все они подпадают под те меры поддержки, которые предусмотрены в отношении мобилизованных. Прошу министерство финансов зафиксировать эту задачу.



Радий Хабиров сказал, что обратились почти тысяча человек, но пока отобрали людей по возрасту, по военно-учетной специальности. Будет создан крепкий боевой батальон.





- Необходимые переговоры и консультации я с Росгвардией лично провел. Они с воодушевлением восприняли нашу поддержку. Будем вместе работать.

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