В Кремле высказались о продолжении мобилизации

17:19, 31 окт 2022

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам о том, когда появится указ об окончании частичной мобилизации. О том, что мобилизация завершена, на прошлой неделе сообщил министр обороны Сергей Шойгу во время встречи с Владимиром Путиным.







— Мы проинформируем вас дополнительно [когда указ появится]. По поводу возможностей новых мобилизационных заданий для регионов нужно ориентироваться на заявление министра обороны, — заявил Дмитрий Песков.



Напомним, на встрече с президентом Сергей Шойгу заявил, что установленное задание в 300 тысяч человек выполнено, других мобилизационных заданий не планируется. Военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту. Также он рассказал о том, сколько мобилизованных уже отправились в зону проведения спецоперации — это 82 тысячи человек.





Указ об объявлении частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. Из-за частичной мобилизации на месяц сдвинулся срочный призыв в армию.

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