Минобороны РФ: в зону боевых действий отправлено 87 тысяч мобилизованных

16:05, 01 ноя 2022

В районы боевых действий направлены 87 тысяч человек из 300 тысяч резервистов, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.







«87 тысяч человек после боевого слаживания направлены в районы боевых действий. К работе с мобилизованными привлечено порядка 3 тысяч инструкторов с боевым опытом, полученным на спецоперации», — сказал Шойгу. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».





По словам Шойгу, на полигонах, где обучаются мобилизованные, основные усилия сосредоточены на полевой выучке, умении применять средства связи, навигации и разведки. В учебных центрах готовят экипажи боевых машин и танков, артиллеристов, снайперов, специалистов комплексов БПЛА, радиоэлектронной борьбы и других направлений.

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