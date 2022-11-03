В Салавате, несмотря на запрет, выделили 8 миллионов рублей на установку новогодней елки

09:37, 03 ноя 2022

В Салавате установят новогодний городок и пиксельную елку. Сегодня, 3 ноября, рассказываем подробности.



На госзакупках появилась заявка на поиск подрядчика для установки новогоднего городка в Салавате. Планируется, что объект установят на площади Ленина, в сквере возле ДК «Нефтехимик» и на площадке возле КДЦ «Агидель». Все работы должны быть выполнены до 23 декабря.







Как указывается в документах, цель ледового городка — «организация семейного отдыха с детьми» и «создание праздничного настроения у жителей». Городок предполагает установку ледяных скульптур.



Всё бы ничего, только при этом в Салавате планируется установка «пиксельной и каркасной елки», включая украшения и гирлянду. В документах также сказано, что светодинамическое мерцание елки должно включать как минимум 10 программ.



Установка новогоднего городка будет стоить администрации Салавата 7,9 миллиона рублей.





Отметим, что ранее глава Башкирии призвал чиновников на местах отказаться от пышных празднований Нового года. Хабиров поручил создать современные ледовые городки, организовать детям праздник, но не транжирить. По его словам, пиксельные елки, которые закупили незаконно, будут стоять на площадях, а новых не появится.



В 2020 году они наделали много шума: ФАС России выяснила, что подрядчик продал Башкирии елки по завышенной цене. Из-за этого арбитражный суд обязал вернуть в федеральный бюджет 115 миллионов рублей. Сразу после этого в Башкирии возбудили уголовное дело из-за покупки пиксельных елок. Ущерб оценили в 24 миллиона рублей.









Удалось также выяснить, что администрация Мелеуза хотела купить горку для новогоднего городка за 1,1 миллиона рублей. Заявку разместили 17 октября, а уже 20 числа отменили. Помимо Мелеуза, закупку к празднику ведет администрация ЗАТО Межгорье — правда, там ограничились только ледяными горками.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: администрация Салавата