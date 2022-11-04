Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Глава Башкирии ввел под Уфой карантин по бешенству

Глава Башкирии ввел под Уфой карантин по бешенству

12:05, 04 ноя 2022

В селе Чесноковка Уфимского района введен карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал Глава Башкирии Радий Хабиров. Документ размещен на портале правовой информации.



Очагом опасной инфекции признана территория в границах личного подсобного хозяйства.

На этой территории запрещено лечить больных восприимчивых животных. Также введен запрет на посещение территории посторонними лицами, кроме специалистов госветслужбы. Запрещен ввоз и вывоз восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных, которые вакцинированы против бешенства в течение 179 календарных дней.


В Чесноковке на период действия карантина запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, которые связаны с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Жителям села запрещается вывозить животных за пределы населенного пункта.

Читайте также:

В Башкирии из-за непогоды чиновникам поручено перейти на новый режим работы
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Теги: Уфимский район Чесноковка карантин бешенство Хабиров Радий Фаритович
Читайте также

В Мелеузовском районе Башкирии ввели карантин по бешенству
Общество в Башкирии
В Мелеузовском районе Башкирии ввели карантин по бешенству
В одном из сел Дуванского района введен карантин по бешенству
Здравоохранение в Башкирии
В одном из сел Дуванского района введен карантин по бешенству
Глава Башкирии подписал указ о введении карантина из-за бешенства
Политика в Башкирии
Глава Башкирии подписал указ о введении карантина из-за бешенства
В Бакалинском районе Башкирии ввели карантин по бешенству
Происшествия в Башкирии
В Бакалинском районе Башкирии ввели карантин по бешенству


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: