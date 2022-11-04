Глава Башкирии ввел под Уфой карантин по бешенству

12:05, 04 ноя 2022

В селе Чесноковка Уфимского района введен карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал Глава Башкирии Радий Хабиров. Документ размещен на портале правовой информации.







Очагом опасной инфекции признана территория в границах личного подсобного хозяйства.



На этой территории запрещено лечить больных восприимчивых животных. Также введен запрет на посещение территории посторонними лицами, кроме специалистов госветслужбы. Запрещен ввоз и вывоз восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных, которые вакцинированы против бешенства в течение 179 календарных дней.





В Чесноковке на период действия карантина запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, которые связаны с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Жителям села запрещается вывозить животных за пределы населенного пункта.

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