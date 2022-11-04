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Добровольцев официально приравняли к военнослужащим

Добровольцев официально приравняли к военнослужащим

17:46, 04 ноя 2022

Сегодня, 4 ноября, президент РФ Владимир Путин одобрил поправки в законодательство, согласно которым добровольцы будут официально приравниваться к военнослужащим.



Согласно этим поправкам, добровольческие формирования может по решению президента создавать Министерство обороны. На добровольцев будет распространяться статус военнослужащих по контракту, им и членам их семей предоставят соответствующие социальные гарантии и компенсации.


Денежное содержание и его размеры для добровольцев будет устанавливать Минобороны, кроме того, они получат право на бесплатный проезд на любом транспорте (кроме такси), на единовременное пособие после увольнения по причине негодности к военной службе (из-за травмы, увечья или заболевания). В случае гибели добровольца это пособие выплачивают членам семьи погибшего в равных долях. Также добровольцы получат право досрочного выхода на пенсию и удвоение пенсионных коэффициентов.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Путин Владимир Владмирович указ добровольцы минобороны России
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