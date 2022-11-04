Период службы по призыву включили в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию

17:54, 04 ноя 2022

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому период службы по призыву включается в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.







Согласно указу, в страховой стаж включаются периоды работы и иной деятельности, а также периоды прохождения военной службы по призыву, периоды участия в специальной военной операции в период прохождения военной службы и в период пребывания в добровольческом формировании, следует из документов, опубликованных на официальном сайте. При этом, периоды участия в СВО засчитываются в страховой стаж в двойном размере.





В настоящий момент досрочно выйти на пенсию в Россию могут россияне, которые работали во вредных или тяжелых условиях труда, служили по контракту, родили трех и более детей. Ранее Минтруд расширил перечень профессий, представителям которых полагается досрочная пенсия. В список были добавлены медицинские работники психоневрологических интернатов и домов-интернатов для детей-инвалидов.

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