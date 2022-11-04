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В России разрешили мобилизацию судимых за тяжкие преступления

В России разрешили мобилизацию судимых за тяжкие преступления

19:43, 04 ноя 2022

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому на военную службу в рамках мобилизации могут быть призваны граждане, имеющие судимости за тяжкие преступления. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Согласно указу, на военную службу в рамках мобилизации могут быть призваны граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления, следует из документов, опубликованных на официальном сайте. Этим же законом определены исключения, когда призыв на военную службу граждан с непогашенной судимостью невозможен.


Ранее Госдума отменила запрет на мобилизацию граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. До этого закон запрещал призывать таких людей в армию.

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Источник: ura.news
Теги: мобилизация законы Путин Владимир Владмирович
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