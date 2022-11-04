В России подписан закон разрешающий альтернативную гражданскую службу при мобилизации

20:00, 04 ноя 2022

Президент России Владимир Путин разрешил проходить альтернативную гражданскую службу при мобилизации. Соответствующий указ он подписал указ 4 ноября.







«Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу в указанных организациях», — сообщается в тексте федерального закона, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Проходящих альтернативную службу в организациях, которые подведомственны федеральным органам исполнительной власти или местного самоуправления, могут направить на должности гражданского персонала в ВС РФ или другие воинские формирования.





Ранее альтернативная гражданская служба не была предусмотрена в условиях мобилизации. Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября и завершилась в конце октября. Ее объявили в связи со спецоперацией РФ на Украине.

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