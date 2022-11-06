Глава Башкортостана рассказал о добыче меда в зимний период

14:57, 06 ноя 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал видео о родном крае.



На своих страницах в соцсетях руководитель региона разместил видеозапись, на которой рассказывает о Башкортостане – величественном, суровом, гостеприимном и добром.



Он объяснил, что на родной земле считает климат суровым, потому что зимой даже лошади из-под снега еду достают.



– А башкиры настолько сильно любят мед, что и зимой добывают, – поведал Радий Хабиров.



Читайте также: Глава Башкирии ввел под Уфой карантин по бешенству

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скрин видео