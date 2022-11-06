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Глава Башкортостана рассказал о добыче меда в зимний период

Глава Башкортостана рассказал о добыче меда в зимний период

14:57, 06 ноя 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал видео о родном крае.

На своих страницах в соцсетях руководитель региона разместил видеозапись, на которой рассказывает о Башкортостане – величественном, суровом, гостеприимном и добром.

Он объяснил, что на родной земле считает климат суровым, потому что зимой даже лошади из-под снега еду достают.

– А башкиры настолько сильно любят мед, что и зимой добывают, – поведал Радий Хабиров.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: скрин видео
Теги: Хабиров Радий Фаритович мед Башкирия
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