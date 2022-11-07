Глава Башкирии поручил пересмотреть систему доставки гумконвоев в зону СВО

13:27, 07 ноя 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в Центре управления республикой отметил мужественный поступок Сергея Люлина, финансового директора компании «Уралпромстрой» из Межгорья. Житель Башкирии лично доставил технику для добровольцев из батальона имени Шаймуратова.







«Сергей Анатольевич – настоящий патриот, он уже с первого дня всех событий оказывает спонсорскую помощь, и во время пожаров сам активно участвовал на территории и тушил. Когда возникла необходимость оказать помощь нашим воинам, участвующим в специальной военной операции, Сергей Анатольевич просто сел за руль грузовика, загрузил в него УАЗ–452, так называемую «буханку», и в составе гумконвоя отправился в зону СВО. Там выгрузил УАЗ, опять сам же перегнал технику до позиций батальона имени Шаймуратова и передал его бойцам», – рассказал Хабиров.



Глава региона добавил, что сейчас необходимо продумать систему доставки гуманитарных конвоев, так как поступок Люлина повторять рискованно.





«Я очень вам благодарен, огромное спасибо, таких людей, как вы, мы всегда поддерживаем. Единственное, я обращаюсь к другим ребятам, коллегам, товарищам. Мы должны навести порядок в этом плане: на передовую уже не надо никого направлять. Это очень опасно. Мы сейчас будем продумывать, как организованные конвои отправлять, чтобы ребята наши не рисковали своей жизнью», – подчеркнул глава Башкирии.



Финансовому директору компании «Уралпромстрой» за отважные действия вручили благодарность.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram