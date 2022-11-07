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Глава Башкортостана призвал отказаться от роскоши на Новый год

Глава Башкортостана призвал отказаться от роскоши на Новый год

13:56, 07 ноя 2022

Радий Хабиров призвал чиновников отказаться от роскоши во время организации Нового года.

Напомним, что в октябре 2022 года глава республики впервые заговорил о том, что чиновники должны изменить планы на празднование Нового года. Предполагается, что на мероприятия будут потрачены меньшие суммы, чем было запланировано.



7 ноября Хабиров вновь напомнил подчиненным о своей просьбе. Исключение он сделал лишь для средств, которые выделят для сертификации ледяных горок – в 2022 году эта процедура обязательна и без нее нельзя открыть ледовый городок.


- Вновь повторяю. Ничего не закупайте. Новый год никто не отменяет. Но то, что мы называем роскошью – подождите, - сказал Хабиров.

Примечательно, что трансляцию совещания, где выступал Хабиров, оборвали прямо на речи главы республики.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович новый год
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