Глава Башкортостана рассказал, кто занимается сбором данных о раненых солдатах из республики

14:08, 07 ноя 2022

Жители Башкирии стали обращаться к властям с вопросом, где находятся раненые. Об этом сегодня, 7 ноября, во время оперативного совещания сообщила начальник управления по соцкоммуникациям Елена Прочаковская.



— Если говорить о мобилизованных, остается открытым вопрос по тому, где находятся раненые. У нас нет единой базы, где находятся, куда можно обратиться жителям, — сказала чиновница.







Однако глава Башкирии ответил, что эти вопросы курируют Минобороны и Минздрав.



— Никакой [другой] базы не может и не должно быть. Есть база Минобороны и Минздрава. Туда не лезьте, пожалуйста, — заявил Хабиров.



Ранее в Кремле сообщили, что новой мобилизации в стране не будет.

Читайте также: Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей контрактникам и мобилизованным действующим в СВО

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram