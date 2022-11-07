Глава Башкортостана рассказал, кто занимается сбором данных о раненых солдатах из республики
14:08, 07 ноя 2022
Жители Башкирии стали обращаться к властям с вопросом, где находятся раненые. Об этом сегодня, 7 ноября, во время оперативного совещания сообщила начальник управления по соцкоммуникациям Елена Прочаковская.
— Если говорить о мобилизованных, остается открытым вопрос по тому, где находятся раненые. У нас нет единой базы, где находятся, куда можно обратиться жителям, — сказала чиновница.
Однако глава Башкирии ответил, что эти вопросы курируют Минобороны и Минздрав.
— Никакой [другой] базы не может и не должно быть. Есть база Минобороны и Минздрава. Туда не лезьте, пожалуйста, — заявил Хабиров.