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Глава Башкортостана рассказал, кто занимается сбором данных о раненых солдатах из республики

Глава Башкортостана рассказал, кто занимается сбором данных о раненых солдатах из республики

14:08, 07 ноя 2022

Жители Башкирии стали обращаться к властям с вопросом, где находятся раненые. Об этом сегодня, 7 ноября, во время оперативного совещания сообщила начальник управления по соцкоммуникациям Елена Прочаковская.

— Если говорить о мобилизованных, остается открытым вопрос по тому, где находятся раненые. У нас нет единой базы, где находятся, куда можно обратиться жителям, — сказала чиновница.



Однако глава Башкирии ответил, что эти вопросы курируют Минобороны и Минздрав.

— Никакой [другой] базы не может и не должно быть. Есть база Минобороны и Минздрава. Туда не лезьте, пожалуйста, — заявил Хабиров.

Ранее в Кремле сообщили, что новой мобилизации в стране не будет.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович мобилизация спецоперация
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