Глава Башкортостана предложил выделить субсидии для башкирских пчеловодов

14:14, 07 ноя 2022

Радий Хабиров выразил надежду, что мера поддержки поможет развитию туризма в республике.







Глава Башкирии на оперативном совещании предложил поддержать субсидиями предпринимателей Бурзянского, Ишимбайского, Кугарчинского, Гафурийского и некоторых других районов, занятых бортничеством и колодным пчеловодством.



Точную сумму руководитель региона не обозначил, однако отметил, что для республики мера поддержки не обойдется дорого, при этом субсидирование пчеловодов поможет развитию туризма в Башкирии.





— Принципиально важно, что это должен быть наш башкирский, аутентичный, бурзянский подвид пчелы. В этом только смысл. И это должна быть очень серьезная экспертиза, чтобы не получилось, что у нас в борти сажают любую пчелу. Это должно быть наше историческое производство, — цитирует Радия Хабирова РБК Уфа.



Глава республики также поручил Минсельхозу РБ и Центру развития туризма Башкирии в течение месяца подготовить предложения.

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Фото: скриншот видео