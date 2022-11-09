Выборы в США 2022: прогнозы и промежуточные итоги

14:40, 09 ноя 2022

В Соединенных Штатах 8 ноября прошли промежуточные выборы в Конгресс. Американцы переизбирали всю Палату представителей США, а также треть Сената.

Промежуточные итоги









По промежуточным итогам на выборах в палату представителей конгресса США республиканцы опережают демократов и идут с ними практически вровень по числу мест в сенате. Республиканцы завоевали 218 мест в палате представителей, а демократы — 217. Для контроля над палатой одной из партий нужно получить 218 мест из 435. В Сенате у демократов 47 мест, а у республиканцев — 46 мест.



Но у демократов есть и точечные победы, в частности, нынешняя спикер палаты представителей Нэнси Пелоси войдет в новый состав как конгрессвумен по итогам выборов. Отданные голоса за спикера палаты составили 82%, таким образом, Пелоси побеждает республиканского кандидата.

Прогнозы





В России от победы республиканцев кардинальных изменений не ждут. Так, первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что после выборов в Конгресс у России ничего не изменится и также это не поспособствует разрешению украинского конфликта. Однако, по его мнению, смена состава Палаты представителей «может как-то притормозить их русофобский темп». Российский сенатор Алексей Пушков уверен, что в случае победы республиканцев на выборах в конгресс США американскому президенту Джо Байдену будет сложнее согласовывать программы финансовой помощи Украине.



Сами республиканцы в случае победы обещают прекратить помощь Украине. Как утверждает член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, при победе республиканцев на выборах в США «Украина не получит ни цента».

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