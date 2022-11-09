Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Стало известно, когда вице-премьер Башкирии Азат Бадранов отправится в зону СВО

Стало известно, когда вице-премьер Башкирии Азат Бадранов отправится в зону СВО

19:09, 09 ноя 2022

Завтра, 10 ноября, первый вице-премьер башкирского правительства Азат Бадранов, вступивший в добровольческий батальон имени Шаймуратова, отправится в зону специальной военной операции. Об этом он сообщил изданию «Ъ-Уфа».

Напомним, Бадранов заявил о готовности отправится на СВО в конце сентября. Уже в начале октября он прибыл на боевое слаживание. Ранее чиновник рассказал, почему решил стать добровольцем. Предполагается, что служить он будет в звании лейтенанта. На прошедшей недавно Прямой линии инициативность вице-премьера прокомментировал глава Башкирии Радий Хабиров.

Читайте также:

Глава Башкирии прокомментировал отправку вице-премьера Азата Бадранова в зону СВО
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Бадранов Азат спецоперация сво
Читайте также

Вице-премьер Башкортостана Азат Бадранов отправится в зону СВО в звании лейтенанта
Политика в Башкирии
Вице-премьер Башкортостана Азат Бадранов отправится в зону СВО в звании лейтенанта
Заместитель премьер-министра Башкирии рассказал о своем прохождении боевого слаживания
Политика в Башкирии
Заместитель премьер-министра Башкирии рассказал о своем прохождении боевого слаживания
Первый вице-премьер Башкирии Азат Бадранов отправился на СВО в качестве добровольца
Политика в Башкирии
Первый вице-премьер Башкирии Азат Бадранов отправился на СВО в качестве добровольца
Глава Башкирии прокомментировал отправку вице-премьера Азата Бадранова в зону СВО
Политика в Башкирии
Глава Башкирии прокомментировал отправку вице-премьера Азата Бадранова в зону СВО


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: