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Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о своей семье

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о своей семье

12:12, 10 ноя 2022

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов органов внутренних дел. Мэр города рассказал, что члены его семьи имеют прямое отношение к этому празднику.

Так, его отец — участник «горячих точек», на пенсию он вышел в звании подполковника. Мама и брат дослужились до звания капитана.

— Знаю не понаслышке, что это большой и ответственный труд 24/7, нередко сопряженный с риском для жизни, — отметил Ратмир Мавлиев.

Мэр пожелал всем причастным к празднику здоровья, мира, благополучия и успешной службы.
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Источник: www.proural.info
Теги: Уфа мавлиев ратмир рафилович
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