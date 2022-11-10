Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о своей семье

12:12, 10 ноя 2022

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов органов внутренних дел. Мэр города рассказал, что члены его семьи имеют прямое отношение к этому празднику.



Так, его отец — участник «горячих точек», на пенсию он вышел в звании подполковника. Мама и брат дослужились до звания капитана.



— Знаю не понаслышке, что это большой и ответственный труд 24/7, нередко сопряженный с риском для жизни, — отметил Ратмир Мавлиев.



Мэр пожелал всем причастным к празднику здоровья, мира, благополучия и успешной службы.

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