Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о своей семье

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов органов внутренних дел. Мэр города рассказал, что члены его семьи имеют прямое отношение к этому празднику.
Так, его отец — участник «горячих точек», на пенсию он вышел в звании подполковника. Мама и брат дослужились до звания капитана.
— Знаю не понаслышке, что это большой и ответственный труд 24/7, нередко сопряженный с риском для жизни, — отметил Ратмир Мавлиев.
Мэр пожелал всем причастным к празднику здоровья, мира, благополучия и успешной службы. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram