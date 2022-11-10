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Госдума разрешила считать добровольцев ветеранами боевых действий

Госдума разрешила считать добровольцев ветеранами боевых действий

14:34, 10 ноя 2022

Госдума приняла новый закон, по которому статус ветерана боевых действий могут получить добровольцы, участвующие в спецоперации на Украине. Благодаря ему военные и члены их семей смогут пользоваться льготами и мерами социальной поддержки, установленными законом. Информация об этом появилась на портале законопроектов Госдумы РФ.



Закон вступает в силу с момента опубликования. Основное его действие будет распространяться на правовые отношения, возникшие с даты начала СВО — 24 февраля. Это дата для добровольцев, участвующих в боевых действиях на линиях боевого соприкосновения на направлениях ДНР и ЛНР. В Запорожской и Херсонской областях закон будет действовать с 30 сентября 2022 года.


Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял помощь жителям республик Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей.

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Источник: ura.news
Теги: добровольцы законы
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