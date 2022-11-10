Выплаты мобилизованным не будут облагаться налогами

14:39, 10 ноя 2022

Госдума приняла поправки к закону, по которым выплаты мобилизованным освобождаются от НДФЛ.







Ранее представитель финансового блока Минобороны РФ Сергей Микищенко прокомментировал ситуацию с денежным довольствием и другими выплатами мобилизованным. Он заявил, что выплаты денежного довольствия призванным в рамках частичной мобилизации начнутся в ноябре досрочно, с 8-го числа. В дальнейшем оно будет приходить с 10-го по 20-е число за предыдущий месяц службы. При условии оформленной доверенности или дополнительной банковской карты деньги могут переводить сразу родственникам мобилизованного. Минимальный размер ежемесячных выплат также будет составлять 195 тысяч рублей, но будет зависеть и от воинского звания.





Дополнительно к ежемесячному довольствию призванные по мобилизации и контрактники могут претендовать на единовременную выплату в 195 тысяч рублей, установленную указом президента.



— Обращаю ваше внимание: данная выплата производится после заключения контракта о прохождении военной службы. Далее они будут получать денежное довольствие с соответствующими надбавками, как все военнослужащие, проходящие службу по контракту, в зависимости от выполняемых задач, — пояснял Сергей Микищенко.

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