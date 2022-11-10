Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Выплаты мобилизованным не будут облагаться налогами

Выплаты мобилизованным не будут облагаться налогами

14:39, 10 ноя 2022

Госдума приняла поправки к закону, по которым выплаты мобилизованным освобождаются от НДФЛ.



Ранее представитель финансового блока Минобороны РФ Сергей Микищенко прокомментировал ситуацию с денежным довольствием и другими выплатами мобилизованным. Он заявил, что выплаты денежного довольствия призванным в рамках частичной мобилизации начнутся в ноябре досрочно, с 8-го числа. В дальнейшем оно будет приходить с 10-го по 20-е число за предыдущий месяц службы. При условии оформленной доверенности или дополнительной банковской карты деньги могут переводить сразу родственникам мобилизованного. Минимальный размер ежемесячных выплат также будет составлять 195 тысяч рублей, но будет зависеть и от воинского звания.


Дополнительно к ежемесячному довольствию призванные по мобилизации и контрактники могут претендовать на единовременную выплату в 195 тысяч рублей, установленную указом президента.

— Обращаю ваше внимание: данная выплата производится после заключения контракта о прохождении военной службы. Далее они будут получать денежное довольствие с соответствующими надбавками, как все военнослужащие, проходящие службу по контракту, в зависимости от выполняемых задач, — пояснял Сергей Микищенко.

Читайте также:

Госдума разрешила считать добровольцев ветеранами боевых действий
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Теги: выплаты мобилизация НДФЛ госдума
Читайте также

Стал известен размер выплат для частично мобилизованных в России
Общество в Башкирии
Стал известен размер выплат для частично мобилизованных в России
Пенсионный фонд Башкирии разъяснил порядок получения июльской выплаты на детей до 16 лет
Экономика в Башкирии
Пенсионный фонд Башкирии разъяснил порядок получения июльской выплаты на детей до 16 лет
Какие льготы и выплаты положены при мобилизации
Общество в Башкирии
Какие льготы и выплаты положены при мобилизации
В Минтруда России назвали новые размеры выплат на детей в 2022 году
Экономика в Башкирии
В Минтруда России назвали новые размеры выплат на детей в 2022 году


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: