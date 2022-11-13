Путин расширил список преступлений, за которые могут лишить гражданства России

11:33, 13 ноя 2022

Президент России Владимир Путин расширил список преступлений, за которые следует лишение ранее приобретенного гражданства РФ. Соответствующая поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве дополняет список указанных в 24-й статье законопроекта преступлений.







статья 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

статья 279 «Вооруженный мятеж».

статья 277 «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля».

статья 329 «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации».

статья 290 «Получение взятки».

статья 291 «Дача взятки».

статья 213 «Хулиганство».

статья 214 «Вандализм».

статья 126 «Похищение человека».

статья 161 «Грабеж».





статья 162 «Разбой».

статья 117 «Истязания».

статья 163 «Вымогательство».

статья 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»

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