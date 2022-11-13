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На охрану чиновников в Башкирии направят более 25 млн рублей

На охрану чиновников в Башкирии направят более 25 млн рублей

12:53, 13 ноя 2022

Власти готовы выделить эту сумму на безопасность в ведомствах и министерствах.

Хозяйственное управление (обслуживает нужды высшей власти) объявило конкурс на оказание услуг охраны в правительственных зданиях. На эти цели из республиканского бюджета выделено до 25,4 млн рублей, следует из материалов портала госзакупок.



Охранные посты нужно будет выставить в зданиях Дома Республики, регионального парламента, Минсельхоза, Минземимущества, Минпрома, конгресс-бюро. Также необходимо будет охранять территорию Советской площади и клубного дома «Трилогия» (там предположительно живут высшие чиновники Башкирии) и расположенный на проспекте Салавата Юлаева памятник архитектуры «Дом Тушновых», который ранее занимал Арбитражный суд Башкирии. Помимо этого подрядчик обязан будет обеспечить охрану во время выездных мероприятий на территории Башкирии.

Контракт будет заключен на полгода, с 1 января по 30 июня. За этот период исполнитель предоставит 70,6 тыс. часов невооруженной охраны и 78,2 тыс. часов — вооруженной.

Охранять здания и территории нужно круглосуточно, всего требуется выставить 27 постов, 17 из которых должны быть с вооруженными сотрудниками. Еще 12 постов должны работать по 12 часов. Для трех потов предусмотрен плавающий график.


Исполнитель обязан обеспечить сотрудников ежедневной и парадной формой (в дни государственных праздников), средствами связи, резиновой палкой, наручниками, фонарем, ручным металлодетектором и свистком, а вооруженных охранников — служебным оружием (огнестрельными пистолетами).

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Источник: mkset.ru
Теги: правительство Башкирии охрана
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