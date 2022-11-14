В Башкирии предложили отмечать новый праздник

10:00, 14 ноя 2022

1 декабря предлагается сделать Днем работника промышленности Башкирии. Профильный комитет госсобрания республики поддержал соответствующий законопроект, сообщает пресс-служба парламента региона.







Спикер курултая Константин Толкачев, в соответствии с концепцией законопроекта этот день будет посвящен подведению итогов работы промышленных предприятий республики, чествованию и награждению отличившихся работников, а также обсуждению насущных проблем и выработке предложений по их преодолению.



По словам председателя госсобрания Башкирии, аналогичный региональный праздник есть в целом ряде субъектов Российской Федерации, в том числе в Москве, Кировской и Ульяновской областях.



Депутаты обсудят законопроект на пленарном заседании 17 ноября.

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