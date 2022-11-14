Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

В Башкирии предложили отмечать новый праздник

В Башкирии предложили отмечать новый праздник

10:00, 14 ноя 2022

1 декабря предлагается сделать Днем работника промышленности Башкирии. Профильный комитет госсобрания республики поддержал соответствующий законопроект, сообщает пресс-служба парламента региона.



Спикер курултая Константин Толкачев, в соответствии с концепцией законопроекта этот день будет посвящен подведению итогов работы промышленных предприятий республики, чествованию и награждению отличившихся работников, а также обсуждению насущных проблем и выработке предложений по их преодолению.

По словам председателя госсобрания Башкирии, аналогичный региональный праздник есть в целом ряде субъектов Российской Федерации, в том числе в Москве, Кировской и Ульяновской областях.

Депутаты обсудят законопроект на пленарном заседании 17 ноября.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: праздники Башкирия
Читайте также

В Башкирии учредят новый профессиональный праздник
Политика в Башкирии
В Башкирии учредят новый профессиональный праздник
В Башкирии будет отмечаться новый профессиональный праздник
Общество в Башкирии
В Башкирии будет отмечаться новый профессиональный праздник
Новый вид охоты появится в Башкирии
Человек и закон в Башкирии
Новый вид охоты появится в Башкирии
В Башкирии появится новая праздничная дата - День 112-й Башкирской кавалерийской дивизии
Общество в Башкирии
В Башкирии появится новая праздничная дата - День 112-й Башкирской кавалерийской дивизии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: