Врачи диагностировали у Главы Башкирии воспаление легких
12:15, 14 ноя 2022
У главы Башкирии Радия Хабирова диагностировали воспаление легких. Об этом 14 ноября в ходе оперативного совещания в правительстве республики сообщил премьер-министр региона Андрей Назаров.
«Поэтому ему нужно несколько дней на больничном побыть, пролечиться, а то последствия могут быть», - сказал Назаров.
Отметим, что сегодня совещание в правительстве проходит без Радия Хабирова.
«Радий Фаритович простудился в поездках, переносил на ногах, в итоге ему диагностировали воспаление легких. Мы его уговорили пролечиться», - рассказали Горобзор.ру в администрации главы республики.
Ранее сообщалось о том, что Глава Башкирии встретился с бойцами башкирского батальона имени Салавата Юлаева.
Источник:
gorobzor.ru
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