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Вице-премьер Башкирии Азат Бадранов прибыл в зону СВО

Вице-премьер Башкирии Азат Бадранов прибыл в зону СВО

17:34, 19 ноя 2022

Вице-премьер правительства Башкирии старший лейтенант Азат Бадранов прибыл в состав добровольческого батальона имени Минигали Шаймуратова. Об этом сообщили член совета по правам человека при главе РБ Ренат Хилажев.



- Идти в промозглые окопы зимой, в непростое для СВО время - поступок, заслуживающий уважения, - написал в своих соцсетях он. - Теперь два моих брата, один - по крови, другой - по интернату, служат вместе. Надеюсь в ближайшее время батальон заслужит звание гвардейского и спиной к спине будут воевать гвардии майор и гвардии старший лейтенант.

Ренат Хилажев также пожелал своим друзьям «вернуться живыми, здоровыми и с победой».


Напомним, в конце сентября этого года Азат Бадранов написал заявление об уходе для того, чтобы отправиться добровольцев в зону военной спецоперации. Тогда глава региона Радий Хабиров сказал, что гордится поступком своего товарища, и отметил, что "настоящие мужчины должны поступать таким образом".

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: соцсети Рената Хилажева
Теги: спецоперация Бадранов Азат
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