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В Башкирии утвердили новые меры поддержки участников СВО

В Башкирии утвердили новые меры поддержки участников СВО

19:31, 23 ноя 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров утвердил новые меры поддержки для участников специальной военной операции. Об этом рассказала пресс-служба руководителя региона.



Глава республики недавно подписал распоряжение об изменениях в перечне дополнительных мер поддержки мобилизованных граждан Башкирии и их родных. Согалсно документу, усатники СВО и их семь теперь не должны отплачивать услуги по с твердыми коммунальными отходами. Помимо этого, они освобождаются от начисления пеней за несвоевременную оплату за жилье и коммуналку, а также от взносов за капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирного дома.


В прошлом месяце Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение, согласно которому всем мобилизованным жителям республики, членам их семей и всем уроженцам региона, отправившимся в зону проведения СВО полагаются различные льготы. Всего в перечне было 30 различных мер господдержки, из которых не все финансовые.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович поддержка спецоперация
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