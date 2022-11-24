Закон о социальном питании приняли в Башкирии

10:17, 24 ноя 2022

Депутаты Госсобрания – Курултая Башкирии приняли Закон «Об организации социального питания в Республике Башкортостан».



Закон определяет основные понятия, цели и порядок организации социального питания в Башкирии. Благодаря закону утверждается единая система требований ко всем организациям социального питания, а также повышается качество услуг в данной сфере.







Социальное питание – это питание, предоставляемое отдельным категориям граждан в организациях Башкирии, которые финансируются полностью или частично за счет средств бюджета республики, местных бюджетов муниципальных районов и городских округов. Ранее законодательно были отрегулированы только вопросы безопасности.



Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что питание должно быть качественным и сбалансированным, а для этого нужны четкие нормативы и понятная методика расчета стоимости. Причем показатель следует ежегодно пересматривать с учетом динамики цен на потребительском рынке.





К примеру, стоимость питания в детских садах Буздякского района составляет 85 рублей в день, а в Уфимском районе – 153 рубля. Отсутствие единого подхода приводит к ухудшению качества питания.



По словам Константина Толкачева, совершенствование законодательного регулирования сферы социального питания будет способствовать сохранению здоровья населения республики.

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