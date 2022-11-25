В Кремле опровергли слухи о всеобщей мобилизации в стране

14:24, 25 ноя 2022

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости информацию из СМИ о готовящемся послании Владимира Путина, в котором якобы будет объявлено о «мобилизации страны».







— Информация СМИ не соответствует действительности, — заявил Песков.



В «Парламентской газете» отметили, что материалы, рассказывающие о планах провести «мобилизацию страны», ранее появились в средствах массовой информации. Указывалось, что до конца года глава государства планирует выступить с обращением, в котором пойдет речь о «мобилизации как солдат и офицеров, так и экономики», о «новых мировых правилах игры» и судьбе всех россиян.





Ранее Дмитрий Песков уже говорил о том, будет ли в России вторая волна частичной мобилизации. По его словам, в Кремле не ведут обсуждений по поводу такой возможности.



— Я не могу говорить за Минобороны. В Кремле никаких обсуждений на этот счет нет, — отметил Песков.

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