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В Башкирии разрешат арендовать охотничье оружие и боеприпасы

В Башкирии разрешат арендовать охотничье оружие и боеприпасы

13:15, 28 ноя 2022

В Госсобрании-Курултая Башкирии в этом году будет рассмотрен в первом чтении законопроект, который позволит арендовать оружие и боеприпасы.



По словам председателя Госсобрания, Константина Толкачева, в законопроекте будет четко прописано, каким образом владелец оружия сможет передавать его в пользование другому человеку для охоты, в том числе и патроны к нему. Передавать огнестрелы можно только тем, у кого есть специальное разрешение и охотничий билет.


— В связи с этим законопроектом вносятся изменения в порядок контроля: охотничьи инспекторы наделяются правом проверки соответствующих документов. Люди получат новый вид разрешительного документа – разрешение на ношение и использование оружия без права его хранения. Такое разрешение будет выдаваться Росгвардией и ее территориальными органами сроком на пять лет. Иностранцам оружие смогут передавать только охотпользователи, получившие в Росгвардии специальное разрешение на передачу иностранному гражданину охотничьего оружия для ношения и использования в целях охоты. При этом гражданин должен предъявить выданный в его стране документ о праве владеть оружием либо с соответствующим прошением должно выступить диппредставительство. Такое разрешение будет действовать не более 90 дней, — подчеркнул Константин Толкачев.

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Источник: proural.info
Теги: аренда оружие курултай
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