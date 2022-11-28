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Глава Башкирии Хабиров подписал указ о праздновании в республике Нового года

Глава Башкирии Хабиров подписал указ о праздновании в республике Нового года

15:59, 28 ноя 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указа о праздновании Нового 2023 года. Документ был опубликован на сайте региональной правовой информации.

Подготовкой и проведением связанных с праздником мероприятий займется организационный комитет, председателем которого назначен первый заместитель премьер-министра республики и министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов.



Новогодняя елка пройдет уже меньше чем через месяц – 22 декабря. На нее будут приглашены дети участников специальной военной операции, отличников, победителей олимпиад и спортивных соревнований, лауреатов фестивалей художественной самодеятельности, а также детей из многодетных семей, сирот и инвалидов. Всем детям будут вручены подарки.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: freepik
Теги: Хабиров Радий Фаритович указ новый год
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