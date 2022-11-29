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Глава Башкирии обещал «лично разбираться» со сбоями при уборке снега в республике

Глава Башкирии обещал «лично разбираться» со сбоями при уборке снега в республике

13:59, 29 ноя 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что «лично будет разбираться» со сбоями при уборке улиц республики от снега. Об этом он сказал на оперативном совещании в местном правительстве – после того как руководитель его управления по социальным коммуникациям Елена Прочаковская доложила о росте числа жалоб на очистку снега.



– Главы муниципалитетов, это ваша задача – убирать территорию. Ничего необычного – зима пришла, занимайтесь. А я прошу мне докладывать, если где-то сбои происходят, я лично буду разбираться с этими вопросами, потому что все эти годы – сколько я здесь работаю – мы покупали технику. Вы просили – мы покупали. Организуйтесь должным образом работу, пожалуйста, – сказал Хабиров.


Особое внимание он акцентировал на Уфе: «Она очень чувствительная к этому процессу. Центральные [улицы] вычищаете – во дворах тоже надо», заключил руководитель региона.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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