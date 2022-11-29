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Глава Башкирии дал важное поручение по отправке бойцов на спецоперацию

Глава Башкирии дал важное поручение по отправке бойцов на спецоперацию

14:05, 29 ноя 2022

На оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров назвал дату отправки в зону проведения специальной военной операции третьего башкирского добровольческого батальона. Формирование носит имя Салавата Юлаева и собрано полностью из ветеранов и участников боевых действий и силовиков. Батальон станет частью войск Росгвардии.



- Вы знаете, что практически сформирован третий добровольческий батальон имени Салавата Юлаева, который входит в войска Росгвардии. Они проходят боевое слаживание, в ближайшее время, 20-го [декабря] мы уже будем их провожать на специальную военную операцию. Просьба к правительству: обеспечить все материальное, как мы договаривались, - заявил Хабиров.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: пресс-служба главы Башкирии
Теги: спецоперация батальон салавата юлаева Хабиров Радий Фаритович
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