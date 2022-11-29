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Стало известно, когда вернутся домой бойцы добровольческих батальонов из Башкирии

Стало известно, когда вернутся домой бойцы добровольческих батальонов из Башкирии

15:55, 29 ноя 2022

Власти Башкирии рассказали, когда вернутся домой бойцы добровольческих батальонов имени генерала Минигали Шаймуратова и майора Александра Достовалова.



На личной странице главы республики Радия Хабирова житель республики оставил обращение, в котором поинтересовался, когда будут возвратятся домой бойцы башкирских батальонов.

– У людей кончились контракты! «Боотур» (якутский добровольческий батальон – Ред.) и «Тигр» (приморский добровольческий батальон – Ред.) без проблем вернулись, побыв там 3,5 месяца. Когда вернете [наших]? – поинтересовался гражданин.

На обращение сотрудник рабочей группы при администрации главы Башкирии по обращениям жителей в соцсетях Эльвира Галаутдинова.


– Согласно пункту 4 Указа Президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным настоящим Указом, – заявила чиновник.

Напомним, в начале месяца официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что специальный указ президента России Владимира Путина о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не нужен.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: спецоперация добровольцы
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