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Глава Башкирии анонсировал новую меру поддержки мобилизованных и их семей

Глава Башкирии анонсировал новую меру поддержки мобилизованных и их семей

12:22, 05 дек 2022

Глава Башкортостана подписал Указ о единовременной выплате по 20 тысяч рублей всем мобилизованным, их женам, несовершеннолетним детям, а также детям в возрасте до 23 лет, которые обучаются очно в колледжах и вузах. Об этом Радий Хабиров заявил на еженедельном оперативном совещании в ЦУРе.



«Уже несколько месяцев наши мобилизованные ребята находятся далеко от своего дома. Новогодние праздники они вынуждены будут отмечать вдали от своих семей. Деньги на это в бюджете мы заложили. Это именно к Новому году. Надеюсь, наш подарок поддержит наших защитников и порадует их семьи. Крайний срок доведения денег - 26 декабря», - отметил Радий Хабиров.


Мобилизованным единовременная выплата поступит на их банковские счета, открытые для получения денежного довольствия. Семьям выплаты предоставят в максимально упрощенном порядке: им достаточно подать лишь заявление через органы социальной защиты или МФЦ, либо  через республиканский портал государственных услуг.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович выплаты мобилизация
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