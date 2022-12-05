«Разворовали»: Глава Башкирии раскритиковал работу по отсыпке дорог в садовых товариществах
14:17, 05 дек 2022
На совещании в ЦУРе Радий Хабиров поднял вопрос плохой работы по отсыпке дорог к садовым товариществам и поручил подключиться к вопросу прокуратуру.
Глава республики напомнил, что власти выделили на отсыпку дорог 50 млн рублей, но в некоторых местах с работой не справились. Особого внимания Радия Хабирова «удостоились» Уфа и Чишминский район.
- Наше контрольное управление проверяет даже какие-то маленькие вещи, - отметил он. – Казалось бы, нет ничего проще отсыпать дороги, мы не просили везде асфальт класть. Мы впервые эти деньги на садоводов выделили. Но где-то на десятки, сотни кубок меньше отсыпали, и с 50 миллионов куда-то ушло, разворовали.
Теперь разбираться в ситуации будет контрольное управление главы Башкирии и прокуратура. Глава республики поручил наказать виновных.