«Разворовали»: Глава Башкирии раскритиковал работу по отсыпке дорог в садовых товариществах

14:17, 05 дек 2022

На совещании в ЦУРе Радий Хабиров поднял вопрос плохой работы по отсыпке дорог к садовым товариществам и поручил подключиться к вопросу прокуратуру.







Глава республики напомнил, что власти выделили на отсыпку дорог 50 млн рублей, но в некоторых местах с работой не справились. Особого внимания Радия Хабирова «удостоились» Уфа и Чишминский район.



- Наше контрольное управление проверяет даже какие-то маленькие вещи, - отметил он. – Казалось бы, нет ничего проще отсыпать дороги, мы не просили везде асфальт класть. Мы впервые эти деньги на садоводов выделили. Но где-то на десятки, сотни кубок меньше отсыпали, и с 50 миллионов куда-то ушло, разворовали.





Теперь разбираться в ситуации будет контрольное управление главы Башкирии и прокуратура. Глава республики поручил наказать виновных.

Читайте также: Глава Башкирии снова отчитал министра здравоохранения Башкирии

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram