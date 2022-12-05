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Власти Башкортостана объяснили, кто именно получит единовременную выплату 20 тысяч рублей

Власти Башкортостана объяснили, кто именно получит единовременную выплату 20 тысяч рублей

19:53, 05 дек 2022

Министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова в прямом эфире разъяснила, кто и как получит единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей. Напомним, о новой мере поддержке мобилизованных и их семей сегодня, 5 декабря, объявил Радий Хабиров.



Так, выплату получат резервисты и члены их семей – несовершеннолетние дети, супруги (официальный брак), совершеннолетние дети до 23 лет, обучающиеся в колледжах, вузах очно, в том числе за пределами республики. Стоит отметить, что родители мобилизованных в данную категорию не попадают. В заключение стоит сказать, что выплаты предназначены только резервистам, а не добровольцам.


«Мы уже начали реализовывать поручение. Собирались с ведомствами, обсуждали, как минимизировать хождение людей по инстанциям. Суть выплат в том, что добровольцы уже получили или получат региональные выплаты, а мобилизованные таких выплаты не имеют. Поэтому это такой новогодний подарок именно мобилизованным и их семьям», – сказала Ленара Иванова.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: выплаты
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