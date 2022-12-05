Путин подписал закон об увеличении прожиточного минимума в 2023 году

20:38, 05 дек 2022

Прожиточный минимум в 2023 году вырастет до 14 375 рублей. Закон, который устанавливает прожиточный минимум на 2023 год, был подписан президентом России Владимиром Путиным.







«Величина прожиточного минимума в целом по России на душу населения устанавливается, с учетом высокой прогнозируемой инфляции, в размере 14 375 рублей. Для пенсионеров — 12 363 рубля. Для трудоспособного населения — 15 669 рублей. Для детей — 13 944 рубля», — говорится в тексте документа. На начало 2022 года размер прожиточного минимума на душу населения составлял 12 654 рубля.





Ранее с предложением увеличить Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум на 2023 год выступило Министерство труда и социальной защиты РФ. Министерство предложило увеличить прожиточный минимум до 14 375 рублей на душу населения, а МРОТ до 16 242 рублей, сообщала пресс-служба министерства.

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Фото: newsbash.ru