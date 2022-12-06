Главу Башкирии исключили из президиума Госсовета

16:01, 06 дек 2022

Владимир Путин исключил из президиума Государственного совета Радия Хабирова. Глава Башкирии при этом остался в расширенном составе Госсовета.



Как пишет РБК Уфа, также из президиума исключены губернаторы Калужской, Курганской, Астраханской, Ленинградской областей, Камчатки, Алтая, глава Узловского района Тульской области и полпред президента в УрФО.



Отметим, что Радий Хабиров был в составе Госсовета с декабря 2020 года, в президиум он вошел в ноябре 2021 года.

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