Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Главу Башкирии исключили из президиума Госсовета

Главу Башкирии исключили из президиума Госсовета

16:01, 06 дек 2022

Владимир Путин исключил из президиума Государственного совета Радия Хабирова. Глава Башкирии при этом остался в расширенном составе Госсовета.

Как пишет РБК Уфа, также из президиума исключены губернаторы Калужской, Курганской, Астраханской, Ленинградской областей, Камчатки, Алтая, глава Узловского района Тульской области и полпред президента в УрФО.

Отметим, что Радий Хабиров был в составе Госсовета с декабря 2020 года, в президиум он вошел в ноябре 2021 года.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.proural.info
Теги: Хабиров Радий Фаритович Путин Владимир Владмирович
Читайте также

Путин поручил сократить число контрольных работ в школах
Политика в Башкирии
Путин поручил сократить число контрольных работ в школах
Радий Хабиров находится с рабочей поездкой в Республике Татарстан
Политика в Башкирии
Радий Хабиров находится с рабочей поездкой в Республике Татарстан
Путин поручил повысить оплату больничного родителям детей в возрасте до 7 лет
Политика в Башкирии
Путин поручил повысить оплату больничного родителям детей в возрасте до 7 лет
В Башкирии выросло финансирование выплат на третьего ребенка
Экономика в Башкирии
В Башкирии выросло финансирование выплат на третьего ребенка


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: