Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о новых жестких ограничениях

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о новых жестких ограничениях

23:57, 09 дек 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о новых жестких ограничениях из-за распространения смертельно опасного заболевания.



Из-за выявленных случаев бешенства животных в нескольких населенных пунктах Кигинского района Башкирии устанавливается карантин. В указе выделены эпизоотический очаг и неблагополучный населенный пункт. Ограничения будет действовать до нового указа главы Башкирии об их отмене.


Эпизодическим очагом установлено личное подсобное хозяйство в деревне Вакиярово Кигинского района республики. Неблагополучным пунктом стала территория всей деревни. В личном подсобном хозяйстве запрещается лечение больных животных, посещение посторонними лицами, ввоз и вывоз животных, а также снятие с них шкур. Ограничительные меры действуют и в деревне.

Читайте также:

Глава Башкирии назвал ничтожествами россиян, уехавших из страны после начала СВО
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: news102.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович карантин бешенство Кигинский район
Читайте также

В Мишкинском районе Башкирии ввели карантин по бешенству
Здравоохранение в Башкирии
В Мишкинском районе Башкирии ввели карантин по бешенству
Глава Башкирии ввел под Уфой карантин по бешенству
Политика в Башкирии
Глава Башкирии ввел под Уфой карантин по бешенству
Глава Башкирии полностью отменил карантин
Здравоохранение в Башкирии
Глава Башкирии полностью отменил карантин
В Мечетлинском районе Башкирии ввели карантин по бешенству
Здравоохранение в Башкирии
В Мечетлинском районе Башкирии ввели карантин по бешенству


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: