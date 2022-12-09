23:57, 09 дек 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о новых жестких ограничениях из-за распространения смертельно опасного заболевания.







Из-за выявленных случаев бешенства животных в нескольких населенных пунктах Кигинского района Башкирии устанавливается карантин. В указе выделены эпизоотический очаг и неблагополучный населенный пункт. Ограничения будет действовать до нового указа главы Башкирии об их отмене.





Эпизодическим очагом установлено личное подсобное хозяйство в деревне Вакиярово Кигинского района республики. Неблагополучным пунктом стала территория всей деревни. В личном подсобном хозяйстве запрещается лечение больных животных, посещение посторонними лицами, ввоз и вывоз животных, а также снятие с них шкур. Ограничительные меры действуют и в деревне.

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