Глава Башкирии выступит с ежегодным Посланием к Госсобранию 15 декабря

10:34, 14 дек 2022

Традиционное мероприятие охватывает все сферы общественно-политической жизни в республике и подводит итоги года.



Сегодня, 14 декабря стала известна дата ежегодного Послания к Курултаю Башкирии, которое традиционно подводит итоги уходящего года. Так Радий Хабиров выступит с ежегодным Посланием к Госсобранию Башкирии уже завтра, 15 декабря.







Напомним, 27 октября в Башкирии прошла «Прямая линия» с главой Башкирии, в ходе которой Радий Хабиров на протяжении 4 часов отвечал на вопросы жителей республики и журналистов. В ходе мероприятия обсуждались самые актуальные вопросы региона и то, как власти намерены действовать дальше.

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