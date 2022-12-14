В военкоматах Башкирии расширят штат военнослужащих

12:13, 14 дек 2022

Минобороны России поддержало идею регионального парламента об усилении комиссариатов



В Башкирии расширят штат военнослужащих в республиканских военных комиссариатах. Об этом рассказала пресс-служба республиканского Государственного Собрания.







Недавно парламент Башкирии попросил Минобороны России усилить статус военных комиссаров в муниципальных образованиях. Ведомство это идею поддержало.



Как считают депутаты, статус военнослужащих позволит военкомам гораздо эффективнее решать вопросы организации территориальной обороны, взаимодействия с воинскими частями, подготовки аппарата, а также гораздо качественнее проводить необходимые практические мероприятия. Помимо прочего, это, по мнению Курултая, усилит социальную защищенность ключевого звена муниципальных военкоматов.





Кроме того, Генштаб Вооруженных Сил России прорабатывает вопрос о привлечении к работе в военкоматах военнослужащих, которые получили ранения в ходе специальной военной операции.

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