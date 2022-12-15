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В России могут запретить удаленку для покинувших страну после начала мобилизации

В России могут запретить удаленку для покинувших страну после начала мобилизации

09:30, 15 дек 2022

В ближайшее время в Госдуму внесут законопроект, предусматривающий ограничение на удаленную работу для россиян, уехавших из страны, заявил один из авторов документа, сенатор Андрей Клишас. Об этом сообщает портал Lenta.ru.



В интервью «Ведомостям» в начале декабря Клишас предупреждал, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для граждан, покинувших Россию после начала мобилизации.

«Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно, можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там, а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», — подчеркнул сенатор.


По мнению Клишаса, возможность работать на российские компании из-за рубежа следует ограничить в «чувствительных сферах» экономики, например, в транспортной безопасности и госсекторе.

Летом российский Минфин подготовил налоговые новшества для работающих из-за рубежа россиян. Сейчас нерезиденты, проживающие за границей более полугода, не обязаны платить налоги в бюджет РФ — источник получения дохода для них определяется по месту выполнения работы, а не расположения работодателя. Законопроект предусматривает внесение изменений в нынешний порядок: все доходы, выплачиваемые нерезидентам российскими компаниями, предлагается приравнять к полученным в России.

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Источник: i-gazeta.com
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