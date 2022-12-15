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Глава Башкирии лично объяснил, что за режим базовой готовности ввели в республике

Глава Башкирии лично объяснил, что за режим базовой готовности ввели в республике

10:28, 15 дек 2022

Радий Хабиров объяснил, что значит «режим базовой готовности», введенный в Башкирии осенью.

Сегодня, 15 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров выступил с ежегодным посланием к депутатам Госсобрания-Курултая. В своей речи руководитель региона впервые лично объяснил, что означает введенный в республике 19 октября 2022 года «режим базовой готовности».



- Указом президента России на территории Башкортостана введен режим базовой готовности. Это значит, что президент стран возложил особую ответственность за экономическую стабильность, выполнение всех социальных обязательств на региональные управленческие команды и предоставил нам все необходимые полномочия, - отметил Хабиров.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович послание к Госсобранию
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