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В Башкортостане 2023 год назван "Годом полезных дел для малой Родины"

В Башкортостане 2023 год назван "Годом полезных дел для малой Родины"

10:57, 15 дек 2022

Соответствующий указ будет представлен Главе республики сегодня, 15 декабря.

В Башкортостане 2023 год назван "Годом полезных дел для малой Родины". Об этом в рамках Послания Госсобранию заявил Глава республики.



"У каждого из нас есть малая Родина, где мы родились, сделали первые шаги и так далее. Кто-то родился в городе, кто-то в деревне. Но я точно знаю, что у каждого есть связь со своими истоками, желание сделать для своей малой Родины что-то полезное",- заявил Радий Хабиров.

Соответствующий указ будет представлен Главе республики сегодня, 15 декабря.

Ранее Глава Башкирии лично объяснил, что за режим базовой готовности ввели в республике.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Хабиров Радий Фаритович 2023
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