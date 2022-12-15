10:57, 15 дек 2022

Соответствующий указ будет представлен Главе республики сегодня, 15 декабря.



В Башкортостане 2023 год назван "Годом полезных дел для малой Родины". Об этом в рамках Послания Госсобранию заявил Глава республики.







"У каждого из нас есть малая Родина, где мы родились, сделали первые шаги и так далее. Кто-то родился в городе, кто-то в деревне. Но я точно знаю, что у каждого есть связь со своими истоками, желание сделать для своей малой Родины что-то полезное",- заявил Радий Хабиров.



Соответствующий указ будет представлен Главе республики сегодня, 15 декабря.



Ранее Глава Башкирии лично объяснил, что за режим базовой готовности ввели в республике.

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