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В Башкортостане до Нового года семьи военнослужащих получат единовременную выплату

В Башкортостане до Нового года семьи военнослужащих получат единовременную выплату

11:07, 15 дек 2022

До Нового года семьи военнослужащих получат единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей. Об этом заявил Глава Башкирии Радий Хабиров, выступая с Посланием Госсобранию РБ.



«Своим личным долгом и долгом своей управленческой команды считаю быть опорой военнослужащим, добровольцам и их родным и близким», — сказал Глава Башкирии.

Он напомнил, что в республике создан логистический центр, куда стекается помощь промышленных предприятий, организаций и жителей республики.

Радий Хабиров поблагодарил всех, кто оказывает помощь военнослужащим.


Он отметил, что в республике введены региональные выплаты, действуют более 30 новых мер поддержки родителей, жен и детей участников спецоперации.

Радий Хабиров попросил администрации городов и районов, активистов волонтерского штаба имени Шаймуратова продолжать помогать семьям воинов в решении всех бытовых вопросов. 

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Источник: i-gazeta.com
Фото: скриншот видео
Теги: Хабиров Радий Фаритович послание к Госсобранию выплаты
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