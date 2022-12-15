В Башкортостане до Нового года семьи военнослужащих получат единовременную выплату

11:07, 15 дек 2022

До Нового года семьи военнослужащих получат единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей. Об этом заявил Глава Башкирии Радий Хабиров, выступая с Посланием Госсобранию РБ.







«Своим личным долгом и долгом своей управленческой команды считаю быть опорой военнослужащим, добровольцам и их родным и близким», — сказал Глава Башкирии.



Он напомнил, что в республике создан логистический центр, куда стекается помощь промышленных предприятий, организаций и жителей республики.



Радий Хабиров поблагодарил всех, кто оказывает помощь военнослужащим.





Он отметил, что в республике введены региональные выплаты, действуют более 30 новых мер поддержки родителей, жен и детей участников спецоперации.



Радий Хабиров попросил администрации городов и районов, активистов волонтерского штаба имени Шаймуратова продолжать помогать семьям воинов в решении всех бытовых вопросов.

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Фото: скриншот видео