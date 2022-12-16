Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Глава Башкирии подписал указ о пособиях беременным и семьям с детьми до 17 лет

Глава Башкирии подписал указ о пособиях беременным и семьям с детьми до 17 лет

11:30, 16 дек 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о пособиях беременным и семьям с детьми до 17 лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.



С 1 января 2023 года в Башкирии будут установлены ежемесячные пособия для нуждающихся беременных женщин и семей с детьми до 17 лет. Получатели выплат должны проживать на территории Башкирии, а среднедушевой доход не должен превышать уровня регионального прожиточного минимума.

На пособия могут претендовать те беременные, которые встали на учет на ранних сроках. А также семьи, воспитывающие детей до 17 лет.

Выплаты составят 50, 75 или 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович указ пособия
Читайте также

Хабиров подписал указ о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей от 8 до 17 лет
Экономика в Башкирии
Хабиров подписал указ о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей от 8 до 17 лет
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми
Экономика в Башкирии
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми
В России принят закон о ежемесячном пособии семьям с детьми до трех лет из средств маткапитала
Экономика в Башкирии
В России принят закон о ежемесячном пособии семьям с детьми до трех лет из средств маткапитала
Пособие по беременности будут выплачивать по-новому
Экономика в Башкирии
Пособие по беременности будут выплачивать по-новому


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: