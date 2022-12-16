Глава Башкирии подписал указ о пособиях беременным и семьям с детьми до 17 лет

11:30, 16 дек 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о пособиях беременным и семьям с детьми до 17 лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.







С 1 января 2023 года в Башкирии будут установлены ежемесячные пособия для нуждающихся беременных женщин и семей с детьми до 17 лет. Получатели выплат должны проживать на территории Башкирии, а среднедушевой доход не должен превышать уровня регионального прожиточного минимума.



На пособия могут претендовать те беременные, которые встали на учет на ранних сроках. А также семьи, воспитывающие детей до 17 лет.



Выплаты составят 50, 75 или 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

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