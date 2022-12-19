Глава Башкирии поручил останавливать транспортное движение при непогоде

14:04, 19 дек 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил останавливать транспортное движение в случае ухудшения погодных условий. Об этом он сказал на оперативном совещании в ЦУРе 19 декабря.







– Погодные условия непростые: и снегопады, и гололеды, и ледяные дожди. Работайте в том режиме, в котором должны работать. Я буду очень строго с вас за это требовать, – сказал руководитель региона, обращаясь к главам муниципалитетов. – Елена Анатольевна [Прочаковская, начальница управления главы Башкирии по социальным коммуникациям], мне докладывайте, где там нестыковочки идут. По линии ЖКХ, Алан Викторович [Марзаев, вице-премьер], вы там куратор – ваша задача простая: не смотреть на погоду, а обеспечить транспортную возможность. Но в то же время, когда вы поймете, что это невозможно или опасно для вождения, останавливайте. Такой опыт у нас есть.





Напомним, накануне в Башкирии прошел ледяной дождь. Сегодня в республике температура воздуха повысится до +2°, на дорогах Уфы регистрируются подтопления. Уже завтра столбики термометров резко опустятся вниз.

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